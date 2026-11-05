पलामू: एक सप्ताह में तीसरी बार टावर पर चढ़ी युवती, प्रेमी जेल में फिर भी नहीं थमा विरोध; प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती
प्रेम प्रसंग के विवाद में एक युवती तीसरी बार टावर पर चढ़ गई, जिससे पलामू प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती ...और पढ़ें
HighLights
युवती प्रेम प्रसंग विवाद में तीसरी बार टावर पर चढ़ी।
एसडीपीओ और पुलिस बल युवती को सुरक्षित उतारने में जुटे।
संवाद सूत्र, तरहसी (पलामू)। प्रेम प्रसंग से जुड़ा विवाद अब पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एक सप्ताह के भीतर तीसरी बार युवती रंजू कुमारी के टावर पर चढ़ने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। बुधवार को वन स्टॉप सखी सेंटर से युवती को उसके घर पहुंचाया गया था, लेकिन गुरुवार को उसने एक बार फिर टावर पर चढ़कर पुलिस-प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दीं।
घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ प्रशांत कुमार और मनातू थाना प्रभारी विक्की कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारी युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए लगातार बातचीत कर उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, युवती फिलहाल नीचे उतरने को तैयार नहीं है।
एसडीपीओ और थाना प्रभारी ने संभाली कमान
एक सप्ताह के भीतर तीसरी बार टावर पर चढ़ने की घटना ने प्रशासन के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीपीओ प्रशांत कुमार स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं। वहीं थाना प्रभारी विक्की कुमार पुलिस बल के साथ युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटे हैं। प्रशासन की प्राथमिकता युवती की जान बचाना और उसे बिना किसी नुकसान के नीचे उतारना है।
प्रेमी जेल में, लेकिन विवाद बरकरार
बताया जाता है कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। युवती के आवेदन पर पुलिस ने उसके प्रेमी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों बालिग हैं। युवती प्रेम संबंध को शादी तक पहुंचाना चाहती है, जबकि युवक शादी करने से इनकार कर रहा है। इसी विवाद के बीच युवती लगातार टावर पर चढ़ने जैसा खतरनाक कदम उठा रही है। प्रेमी की गिरफ्तारी और युवती को सखी सेंटर भेजे जाने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ।
टावर के नीचे तिरपाल लगाकर सुरक्षा का इंतजाम
युवती की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने टावर के चारों खंभों के बीच तिरपाल लगाया है, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में उसे गंभीर चोट से बचाया जा सके। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
एसडीपीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि युवक को जेल भेजा जा चुका है। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि युवती को सकुशल टावर से नीचे उतारा जाए। इसके लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं।
24 घंटे में दोबारा घटना से उठे सवाल
बुधवार को सखी सेंटर से घर पहुंचाने के बाद गुरुवार को युवती का फिर टावर पर चढ़ जाना प्रशासनिक प्रयासों पर सवाल खड़े कर रहा है। एक सप्ताह के भीतर तीसरी बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होना बताता है कि विवाद का समाधान अब तक नहीं निकल पाया है।
फिलहाल प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानूनी कार्रवाई से आगे बढ़कर युवती की जिंदगी सुरक्षित बचाना है। अधिकारियों की मौजूदगी में उसे सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश जारी है।
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