संवाद सूत्र, छतरपुर (पलामू)। गृह प्रवेश की खुशियां उस वक्त मातम और दहशत में बदल गईं, जब एक भोज में खाना खाने के बाद 400 से अधिक लोगों के बीमार होने की सूचना सामने आई। मामला नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के जमुआ खरडीहा गांव का है। शुक्रवार को विमलेश यादव के घर गृह प्रवेश समारोह में शामिल लोगों की तबीयत भोज खाने के बाद बिगड़ने लगी। किसी को उल्टी, किसी को बदन दर्द तो किसी को तेज बुखार की शिकायत हुई।

रविवार तक बीमार लोगों की संख्या लगातार बढ़ने से गांव में अफरातफरी मच गई।स्थिति गंभीर होने पर रविवार सुबह 40 से अधिक बीमार लोगों को इलाज के लिए छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें दिलीप कुमार, रोशन कुमार, रेणु कुमारी, ललिता देवी, मंजू देवी, उर्मिला देवी, सतेंद्र यादव, प्रदीप यादव, निशा कुमारी, आकाश कुमार, शुभम कुमार, बिंदु देवी, केशरी यादव, रंजीत कुमार, किशुन यादव और बरती देवी समेत अन्य लोग शामिल हैं।

वहीं, कई अन्य बीमार लोगों का गांव में ही उपचार किया जा रहा है।जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को आयोजित गृह प्रवेश समारोह में आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। बताया जाता है कि भोज में 400 से अधिक लोगों ने भोजन किया था। इसके बाद धीरे-धीरे लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत में कुछ लोगों ने परेशानी की शिकायत की, लेकिन अगले दो दिनों में बीमारों की संख्या बढ़ती चली गई।

छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. राजेश अग्रवाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला विषाक्त भोजन का प्रतीत हो रहा है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों का उपचार किया जा रहा है। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम जमुआ खरडीहा गांव भेजी गई है। टीम गांव में बीमार लोगों की जांच कर आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है।