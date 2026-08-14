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    झारखंड में भारी बारिश से उफान पर कोयल नदी, मेदिनीनगर के निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी 

    By Sachidanand Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 09:11 AM (IST)

    कोयल नदी में भारी वर्षा के कारण जलस्तर बढ़ने से मेदिनीनगर के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। 200 से अधिक घरों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो ग ...और पढ़ें

    घरों में घुसा पानी। फोटो जागरण

    घरों में घुसा पानी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। कोयल नदी के ऊपरी क्षेत्र गुमला और लातेहार जिला में हुई भारी वर्षा के बाद पलामू की जीवनरेखा मानी जाने वाली कोयल नदी उफान पर है।

    शुक्रवार की सुबह अचानक जलस्तर बढ़ने से पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर शहर के कई निचले और पिछड़े इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

    कोयल नदी तटीय क्षेत्र पहाड़ी मोहल्ला के राहत नगर, गम्हाल रोड, आला एकेडमी आदि मार्ग के 200 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है।

    घरों के लोग कैदी बन कर रह गए हैं। यहां तक की दोपहिया वाहनों का आवागमन भी बाधित हो गया है। दर्जनभर स्कूल के वाहन इन क्षेत्रों में नहीं पहुंचे। इस कारण क्षेत्र के बच्चे स्कूल नहीं जा सके। बाढ़ से कई परिवारों को आंशिक नुकसान हुआ है। गम्हेल रोड, राहत नगर और झोपड़पट्टी क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं।

    जनजीवन प्रभावित

    भारी जलजमाव के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय तक पानी जमा रहा तो संक्रामक बीमारियां फैल सकती है। हर वर्ष कोयल नदी का जलस्तर बढ़ने पर इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। ये इलाके नदी के तट पर बसे हुए हैं।

    बाढ़ से प्रभावित लोगों में मोहम्मद अरशद हुसैन, अनवर, तस्लीम अंसारी, गुड्डू, खलील अहमद, असगर अली और मो. शकील समेत दर्जनों घरों में पानी घुस गया है। सैयद मोहम्मद इरशाद , मोहम्मद इमरान, एस एम शाहनवाज ,एहतेशाम अली, मो. अली समेत 300 से अधिक घरों के बाहर भारी जलजमाव की स्थिति बनी हुई है।

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    स्थानीय निवासी जुबेर आलम ने बताया कि कोयल नदी से निकली सोती नदी को आज तक व्यवस्थित नहीं किया गया है। उनके अनुसार सोती नदी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में लोगों ने मकान बना लिए हैं।

    इससे बाढ़ का पानी अपने निर्धारित मार्ग से बहने के बजाय मोहल्लों में घुस रहा है। उन्होंने प्रशासन से सोती नदी का संरक्षण और बांध निर्माण कराने की मांग की है।

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