चोरी की बाइक पर डाला हाथ, पुलिस ने थाने तक निकाली बारात! पलामू में प्रेमिका से मिलने पहुंचा आशिक, GPS ने पकड़वाया

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। अपने प्यार के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा ही एक मामला पलामू के मेदिनीनगर से सामने आया है। प्रेमिका से मिलने की चाहत में एक युवक चोरी की बाइक लेकर मेदिनीनगर पहुंच गया, लेकिन बाइक में लगे जीपीएस ने उसकी पूरी योजना फ्लॉप कर दी। गढ़वा से चोरी हुई बाइक की लोकेशन जैसे ही मेदिनीनगर के बारालोटा में मिली।

शहर थाना पुलिस तत्काल मौके पर सुबह लगभग साढ़े नौ बजे पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। युवक की पहचान शुभम पासवान (20) के रूप में हुई है। पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद कर ली। बताया जाता है कि गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र के बांसडीह निवासी दिलीप कुमार गुप्ता की बाइक शनिवार रात घर के बाहर से चोरी हो गई थी। रविवार सुबह उठने पर बाइक गायब मिली। काफी तलाश के बाद भी बाइक का पता नहीं चला तो दिलीप ने तत्काल इसकी सूचना केतार थाना पुलिस को दी।

बाइक में लगा था जीपीएस, लोकेशन पहुंची मेदिनीनगर बाइक में जीपीएस लगा होने के कारण उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। कुछ ही देर में जीपीएस से बाइक की लोकेशन मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के बारालोटा में मिली। इसके बाद गढ़वा पुलिस की सूचना पर शहर थाना पुलिस सक्रिय हो गई।

लोकेशन मिलते ही पुलिस टीम बारालोटा पहुंची। वहां चोरी की बाइक के साथ शुभम पासवान को पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि युवक बाइक लेकर अपनी प्रेमिका से मिलने मेदिनीनगर आया था। पुलिस ने बाइक को जब्त कर युवक को हिरासत में ले लिया।