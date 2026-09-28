झारखंड की बेटी निधि को मिली दोहरी सफलता, NEET-PG में AIR 801 के साथ UPSC CMS भी किया क्रैक

संवाद सूत्र, मोहम्मदगंज (पलामू)। मोहम्मदगंज निवासी स्वर्गीय कृष्ण बिहारी सिंह की पोती एवं अभय सिंह की पुत्री डॉ. निधि कुमारी ने चिकित्सा क्षेत्र में दोहरी सफलता हासिल की है।

उन्होंने नीट-पीजी 2026 में अखिल भारतीय रैंक 801 प्राप्त करने के साथ संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा (सीएमएस) 2026 की लिखित परीक्षा भी उत्तीर्ण की है।

जमशेदपुर में पली-बढ़ीं डॉ. निधि ने रिम्स, रांची से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। नीट-पीजी में शानदार रैंक के बाद उनका लक्ष्य बाल रोग विशेषज्ञ बनना है।

वह स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल तथा चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही हैं।