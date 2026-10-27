पलामू में दिल दहला देने वाली घटना, नवजात का शव मुंह में दबाकर अस्पताल पहुंचा कुत्ता; मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कालेज अस्पताल परिसर में मंगलवार की सुबह एक आवारा कुत्ता नवजात शिशु का शव मुंह में दबा कर पहुंच गया।

इस घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। नवजात का शव किसका है और कुत्ता उसे कहां से लेकर आया, इसका पता नहीं चल सका है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 10 बजे इलाज कराने पहुंचे एक युवक ने कुत्ते को नवजात का शव मुंह में दबाकर अस्पताल परिसर में घूमते देखा। यह दृश्य देखकर अस्पताल कर्मियों और वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई।