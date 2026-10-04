पलामू में हादसा: जितिया पूजा का सामान विसर्जित करने गए बच्चे की तालाब में डूबने से मौत

एजेंसी, पलामू। झारखंड के पलामू जिले में रविवार को दर्दनाक हादसों में एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

यह घटना पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र स्थित खाटिन गांव की है। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई है।

राकेश रविवार को अपनी मां के साथ 'जितिया पूजा' की पूजन सामग्री विसर्जित करने स्थानीय तालाब पर गया था। विसर्जन के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने उसे तालाब से बाहर निकाला और इलाज के लिए उप-विभागीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

छतरपुर थाना प्रभारी सौरभ चौबे ने बताया कि पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है।

यह भी पढ़ें- जितिया पर मां के साथ नहाने गई दो बहनें सुवर्णरेखा नदी में डूबीं, एक को बचाया, दूसरी लापता, NDRF बुलाने के लिए सड़क जाम