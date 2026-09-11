छतरपुर में जल्द दौड़ेगी ट्रेन? नई रेलवे लाइन की स्वीकृति के बाद सांसद वीडी राम ने दिया बड़ा अपडेट

संवाद सूत्र, छतरपुर (पलामू)। छतरपुर में लंबे समय से रेललाइन का इंतजार अब खत्म होने की दिशा में है। इस वर्ष रेललाइन की स्वीकृति के साथ परियोजना के लिए राशि भी मंजूर होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में उत्साह है।

इसी उपलब्धि को लेकर मुख्य पथ स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर में भाजपा छतरपुर मंडल कमेटी की ओर से सांसद विष्णु दयाल राम (वीडी राम) का नागरिक अभिनंदन सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया।



समारोह में छतरपुर के चारों मंडल अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, व्यवसायी संघ के प्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद वीडी राम ने कहा कि नागरिकों की ओर से मिला सम्मान उनके लिए गौरव की बात है।

उन्होंने कहा कि छतरपुर के लोग लंबे समय से रेललाइन की मांग और इंतजार कर रहे थे। अब रेललाइन को स्वीकृति मिलने के साथ राशि भी स्वीकृत हो गई है। इससे क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुलेंगे।



सांसद ने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सड़क, सिंचाई और शिक्षा सहित जरूरी योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि यदि अपने पद के अनुरूप काम नहीं करता है तो जनता को उससे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है।



उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद पलामू संसदीय क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना हुई है। इनमें मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय प्रमुख हैं।



सिंचाई परियोजना का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि कनहर परियोजना के साथ कोयल, सोन और ओरंगा नदी के पानी को समाहित कर पाइपलाइन के जरिए किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की योजना अंतिम चरण में है।