छतरपुर में जल्द दौड़ेगी ट्रेन? नई रेलवे लाइन की स्वीकृति के बाद सांसद वीडी राम ने दिया बड़ा अपडेट
सांसद वीडी राम का छतरपुर में नागरिक अभिनंदन किया गया, जहां उन्होंने रेलवे लाइन की स्वीकृति पर खुशी जताई और ...और पढ़ें
HighLights
सांसद वीडी राम का छतरपुर में नागरिक अभिनंदन किया गया।
रेलवे लाइन की स्वीकृति पर सांसद ने खुशी जताई, विकास को गति।
पलामू में सड़क, सिंचाई, शिक्षा परियोजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित।
संवाद सूत्र, छतरपुर (पलामू)। छतरपुर में लंबे समय से रेललाइन का इंतजार अब खत्म होने की दिशा में है। इस वर्ष रेललाइन की स्वीकृति के साथ परियोजना के लिए राशि भी मंजूर होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में उत्साह है।
इसी उपलब्धि को लेकर मुख्य पथ स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर में भाजपा छतरपुर मंडल कमेटी की ओर से सांसद विष्णु दयाल राम (वीडी राम) का नागरिक अभिनंदन सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
समारोह में छतरपुर के चारों मंडल अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, व्यवसायी संघ के प्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद वीडी राम ने कहा कि नागरिकों की ओर से मिला सम्मान उनके लिए गौरव की बात है।
उन्होंने कहा कि छतरपुर के लोग लंबे समय से रेललाइन की मांग और इंतजार कर रहे थे। अब रेललाइन को स्वीकृति मिलने के साथ राशि भी स्वीकृत हो गई है। इससे क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुलेंगे।
सांसद ने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सड़क, सिंचाई और शिक्षा सहित जरूरी योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि यदि अपने पद के अनुरूप काम नहीं करता है तो जनता को उससे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद पलामू संसदीय क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना हुई है। इनमें मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय प्रमुख हैं।
सिंचाई परियोजना का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि कनहर परियोजना के साथ कोयल, सोन और ओरंगा नदी के पानी को समाहित कर पाइपलाइन के जरिए किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की योजना अंतिम चरण में है।
इसे वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना के लिए करीब 1200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। बजट की उपलब्धता को देखते हुए इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का सुझाव दिया गया है।
सांसद ने पलामू संसदीय क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर भी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। पलामू और गढ़वा जिले में बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कराया गया है। भारतमाला परियोजना के तहत करीब 6605 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण कराया गया है।
मौके पर ईश्वरी पांडेय, विजय ओझा, मंडल अध्यक्ष सुधीर सिन्हा, नौडीहा बाजार मंडल अध्यक्ष रोशन सिंह, कमलेश गुप्ता, मुन्ना जायसवाल, आशीष सिंह, मनोज गुप्ता, चंदन यादव, मुन्ना प्रजापति, मुरली गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे।
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