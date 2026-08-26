झारखंड में चार साल की मासूम से दुष्कर्म, 9 और 12 साल के दो नाबालिग हिरासत में

जागरण संवाददाता, पाकुड़। मालपहाडी ओपी क्षेत्र के एक गांव में दो नाबालिग बच्चों ने मिलकर चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने दो नाबालिग के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। ओपी पुलिस ने त्वरित कारवाई करते हुए दोनों आरोपित को पकड़ लिया है। नाबालिग लड़की का मेडिकल जांच कराया गया है।

पीड़िता की मां के अनुसार उनकी बेटी खेलने के लिए निकली थी। तभी एक 12 और दूसरे नौ वर्ष का लड़के ने बेटी को पकड़कर जबरन दुष्कर्म किया। बेटी से जब पूछा गया कि कहां गई थी, तब उसने रोती हुई घटना की आपबीती सुनाई। आपबीती सुनकर सन रह गए।