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झारखंड में चार साल की मासूम से दुष्कर्म, 9 और 12 साल के दो नाबालिग हिरासत में

By Ganesh PandeyEdited By: Nishant Bharti
Updated: Wed, 26 Aug 2026 08:48 AM (IST)

पाकुड़ के मालपहाड़ी ओपी क्षेत्र में दो नाबालिगों (9 और 12 वर्ष) ने एक चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मेडिकल जांच कराई गई है।

चार साल की मासूम से दुष्कर्म (प्रतीकात्मक तस्वीर)

चार साल की मासूम से दुष्कर्म (प्रतीकात्मक तस्वीर)

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जागरण संवाददाता, पाकुड़। मालपहाडी ओपी क्षेत्र के एक गांव में दो नाबालिग बच्चों ने मिलकर चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने दो नाबालिग के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। ओपी पुलिस ने त्वरित कारवाई करते हुए दोनों आरोपित को पकड़ लिया है। नाबालिग लड़की का मेडिकल जांच कराया गया है। 

पीड़िता की मां के अनुसार उनकी बेटी खेलने के लिए निकली थी। तभी एक 12 और दूसरे नौ वर्ष का लड़के ने बेटी को पकड़कर जबरन दुष्कर्म किया। बेटी से जब पूछा गया कि कहां गई थी, तब उसने रोती हुई घटना की आपबीती सुनाई। आपबीती सुनकर सन रह गए। 

ओपी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। साथ ही दोनों नाबालिग लड़के को पकड़ लिया गया। दोनों को बाल सुधार गृह भेजने की तैयारी चल रही थीं।

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