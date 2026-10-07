पाकुड़ को मिलेगी पटना-दिल्ली की सीधी ट्रेन? रेलवे GM गीतिका पांडेय ने जगाई उम्मीद

संवाद सहयोगी, पाकुड़। पूर्व रेलवे कोलकाता की महाप्रबंधक गीतिका पांडेय ने बुधवार को पाकुड़ रेलवे स्टेशन और लोटामारा कोल साइडिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन पर यात्री सुविधाओं, स्वीकृत कार्यों और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली।

इस दौरान पाकुड़ से पटना और दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चलाने की मांग तथा यात्री सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी सामने आया। महाप्रबंधक ने मांग को संज्ञान में लेते हुए इसकी संभावनाओं की जांच कराने का भरोसा दिया।

महाप्रबंधक सैलून से पाकुड़ स्टेशन पहुंचीं। उन्होंने स्टेशन परिसर स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद स्टेशन का निरीक्षण कर यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और जरूरी सुधार कार्यों की जानकारी ली। अधिकारियों से स्वीकृत योजनाओं की प्रगति और उनके क्रियान्वयन की स्थिति भी जानी। उन्होंने कहा कि पाकुड़ जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बेहतर करना रेलवे की प्राथमिकता है। पटना-दिल्ली सीधी ट्रेन की मांग पर परीक्षण पाकुड़ से पटना और दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन नहीं होने के सवाल पर महाप्रबंधक ने कहा कि यह क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांग है। इसे संज्ञान में लिया गया है और इसकी संभावनाओं की जांच की जाएगी।

उन्होंने बताया कि रेलवे से जुड़े निर्णय मंडल, जोन और रेलवे बोर्ड के स्तर पर लिए जाते हैं। यात्री सुविधा से जुड़े मामलों को संबंधित स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। सुरक्षा के साथ बढ़ेगी कोयला लोडिंग लोटामारा कोल साइडिंग में महाप्रबंधक ने सुरक्षा व्यवस्था और कोयला लोडिंग की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कोल कंपनी के पदाधिकारियों से साइडिंग की मौजूदा स्थिति और लोडिंग से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोयला लोडिंग बढ़ाने पर जोर दिया।