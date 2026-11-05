पीएम मोदी ने पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी संजना कुमारी का बढ़ाया उत्साह, पिता को फोन कर साझा किया अनुभव

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। जापान में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली भारतीय टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में मुलाकात की।

प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और देश का मान बढ़ाने के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनके जज्बे, लगन और समर्पण की जमकर सराहना की।

इस पदक विजेता टीम में लोहरदगा की बेटी और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी संजना कुमारी भी शामिल थीं।

संजना ने पिता को फोन पर सुनाया अनुभव

संजना के पिता और पूर्व सैन्यकर्मी रतन कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के तुरंत बाद बेटी ने उन्हें फोन कर अपना अनुभव साझा किया।

संजना ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलकर उसे काफी प्रेरणा और उत्साह मिला। पीएम मोदी ने एथलीटों के संघर्ष, इच्छाशक्ति और समर्पण की सराहना की, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल काफी बढ़ा है।

बेटी की इस बड़ी उपलब्धि और देश के प्रधानमंत्री से हुई इस खास मुलाकात की खबर मिलते ही पूरा परिवार और लोहरदगा निवासी खुशी से गदगद हैं।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर सराहा