लोहरदगा के 503 सरकारी स्कूलों में वज्रपात का खतरा, बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल

विक्रम चौहान, लोहरदगा। मानसून के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की बढ़ती घटनाओं के बीच लोहरदगा जिले के सरकारी विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था गंभीर सवालों के घेरे में है। जिले के 503 विद्यालयों में तड़ित चालक की व्यवस्था नहीं है। जिससे हजारों छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की सुरक्षा खतरे में बनी हुई है।

दूसरी ओर जिले के 162 विद्यालयों में पूर्व में लगाए गए तड़ित चालक या तो खराब हो चुके हैं या कई विद्यालयों से चोरी हो गए हैं। इसके बावजूद अब तक उनकी मरम्मत या पुनर्स्थापना की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। लोहरदगा जिला वज्रपात की घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है।

हर वर्ष बारिश के मौसम में जिले के विभिन्न हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं, जिनमें लोगों की जान भी जाती है। ऐसे में विद्यालयों में तड़ित चालक का नहीं होना चिंता का विषय है। बरसात के दौरान बच्चे घंटों विद्यालय परिसर में रहते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। विद्यालय विकास मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में राशि नहीं मिली है, ऐसे में इस मद से तड़ित चालक लगा पाना संभव नहीं है।

वर्षों पहले लगाए गए थे तड़ित चालक वर्ष 2008-09 और वर्ष 2016-17 में जिले के कई विद्यालयों में तड़ित चालक लगाए गए थे, लेकिन समय पर रखरखाव नहीं होने से वे निष्क्रिय हो गए। कई विद्यालयों से तड़ित चालक चोरी भी हो चुके हैं। वहीं बड़ी संख्या में विद्यालय ऐसे हैं, जहां आज तक यह सुरक्षा उपकरण लगाया ही नहीं गया है। इससे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा भगवान भरोसे है।

विद्यालयों में तड़ित चालक केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि आपदा से बचाव का महत्वपूर्ण साधन है। इसकी स्थापना से आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में विद्युत धारा सुरक्षित रूप से जमीन में प्रवाहित हो जाती है और जान-माल की क्षति की आशंका काफी कम हो जाती है।

स्थानीय ग्रामीण भीमनाथ शाहदेव कहते हैं- स्कूलों में तड़ित चालक लगाना केवल एक सुरक्षा उपाय नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन की रक्षा का अनिवार्य दायित्व है। बारिश के दिनों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बड़ा नुकसान करती हैं। हर विद्यालय में इसकी उपलब्धता से छात्र और शिक्षक भयमुक्त वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।