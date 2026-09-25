लोहरदगा में पंचायत भवन चोरी का तीन घंटे में पर्दाफाश, दो चोर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। जिले के जोबांग थाना क्षेत्र के देवदरिया पंचायत भवन में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज तीन घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में संलिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के सामान बरामद कर लिए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 24 सितंबर 2026 की सुबह करीब 10:25 बजे सूचना मिली थी कि अज्ञात चोरों ने देवदरिया पंचायत भवन के बैठक कक्ष का दरवाजा तोड़कर वहां से एलसीडी टीवी और कंप्यूटर यूपीएस की चोरी कर ली है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सादिक अनवर रिजवी के निर्देश पर तुरंत एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम ने छापामारी के चोरी कांड के आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरी गए सामान भी बरामद किए हैं। पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई में मिली सफलता में जोबांग थाना प्रभारी बिष्णु रजक, सअनि प्रदीप कुमार यादव और जोबांग थाना के सशस्त्र बल की मुख्य व सराहनीय भूमिका रही। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।