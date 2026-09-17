RSS कार्यालय पेट्रोल बम कांड में ED की एंट्री, लोहरदगा में आरोपी सैफ और अमन के घर कई घंटे चली छापामारी  

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यालय में विगत 16 जून 2026 को हुए पेट्रोल बम हमले को लेकर अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी की टीम गुरुवार को लोहरदगा पहुंची। जहां स्थानीय पुलिस की मदद से शहर के न्यू आजाद बस्ती में इस मामले में गिरफ्तार सैफ अंसारी और अमन अंसारी के घर में कई घंटे जांच की।

इस दौरान किसी को भी उस तरफ जाने की अनुमति नहीं थी। घर में तलाशी के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। किसी को भी आने-जाने से रोका जा रहा था। ईडी की टीम पहले सुबह ही लोहरदगा पहुंच गई थी। जिसके बाद ईडी की टीम ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद छापामारी शुरू की।