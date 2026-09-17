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रांची RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले के तार बिहार तक पहुंचे? ED ने 4 राज्यों में एक साथ की छापेमारी

By Sunil Raj Edited By: vyas Chandra
Published: Thu, 17 Sep 2026 12:57 PM (IST)

प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच में बड़ी कार्रवाई की ...और पढ़ें

रांची में आरएसएस कार्यालय पर हमले की जांच में चार राज्यों में छापे। सांकेत‍िक तस्‍वीर

रांची में आरएसएस कार्यालय पर हमले की जांच में चार राज्यों में छापे। सांकेत‍िक तस्‍वीर

HighLights

  1. रांची RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले की जांच में ED सक्रिय।

  2. प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, बिहार, झारखंड, कर्नाटक में तलाशी ली।

  3. संदिग्ध लेनदेन और हमले से जुड़े आर्थिक संबंधों की हो रही पड़ताल।

राज्य ब्यूरो, पटना। रांची के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की।

दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने दिल्ली, बिहार, झारखंड और कर्नाटक में चार ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली। यह कार्रवाई जून में रांची के निवारणपुर स्थित संघ कार्यालय पर हुए हमले से जुड़े मामले में की गई है।

मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में नई प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।

10 स‍ितंबर को एनआईए ने ली थी तलाशी 

जांच के दौरान दूसरे राज्यों में भी हमले से जुड़े लोगों और ठिकानों के बारे में जानकारी सामने आई। 10 सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पटना में भी कई ठिकानों पर तलाशी ली थी।

इसके बाद जांच में बिहार से जुड़े तारों की भी पड़ताल तेज हुई। बता दे कि रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के निवारणपुर में स्थित संघ कार्यालय पर 17 जून की रात करीब साढ़े 12 बजे हमला किया गया था।

आरोप है कि अज्ञात लोगों ने कार्यालय परिसर में पेट्रोल से भरी बोतलें फेंकीं। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। संघ की ओर से मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

जांच की जिम्‍मेदारी सौंपी गई NIA को 

स्थानीय पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू की और बाद में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय भी मामले में सक्रिय हुआ है। गुरुवार की तलाशी में संदिग्ध लेन-देन, धन के स्रोत और हमले से जुड़े संभावित आर्थिक संबंधों की जांच की जा रही है।

एजेंसी ने चार राज्यों में एक साथ कार्रवाई कर मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामग्री खंगाली है। फिलहाल ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।