रांची RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले के तार बिहार तक पहुंचे? ED ने 4 राज्यों में एक साथ की छापेमारी

राज्य ब्यूरो, पटना। रांची के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की।

दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने दिल्ली, बिहार, झारखंड और कर्नाटक में चार ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली। यह कार्रवाई जून में रांची के निवारणपुर स्थित संघ कार्यालय पर हुए हमले से जुड़े मामले में की गई है।

मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में नई प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। 10 स‍ितंबर को एनआईए ने ली थी तलाशी जांच के दौरान दूसरे राज्यों में भी हमले से जुड़े लोगों और ठिकानों के बारे में जानकारी सामने आई। 10 सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पटना में भी कई ठिकानों पर तलाशी ली थी।

इसके बाद जांच में बिहार से जुड़े तारों की भी पड़ताल तेज हुई। बता दे कि रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के निवारणपुर में स्थित संघ कार्यालय पर 17 जून की रात करीब साढ़े 12 बजे हमला किया गया था।