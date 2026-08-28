लोहरदगा में बाईपास सड़क निर्माण स्थल पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गार्ड को लगी गोली; बाल-बाल बचा कर्मचारी

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। जिले के लिए बहुप्रतीक्षित बाईपास सड़क निर्माण योजना पर अपराधियों ने दस्तक दी है। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के महुआ टोली गांव के समीप बाईपास सड़क निर्माण योजना के पुल निर्माण योजना स्थल पर पहुंचकर हथियारबंद दो अपराधियों ने तीन राउंड फायरिंग की।

दो राउंड फायरिंग एजेंसी के कर्मचारी राजकुमार यादव पर की गई। इस घटना में राजकुमार यादव बाल-बाल बच गया। राजकुमार यादव पिकअप वाहन में सो रहा था। जिसे जगाकर अपराधियों ने पहले तो उसे वहां से जाने को कहा और इसके बाद दो गोली उस पर चला दी।

योजना स्थल पर मौजूद गार्ड फायरिंग वहीं अपराधियों ने योजना स्थल पर मौजूद गार्ड भूषण पर भी एक राउंड फायर किया। गोली भूषण की बाहं में जा फंसी है। इसके बाद अपराधी वहां से चलते बने। अपराधी मुख्य पथ से पैदल ही लगभग डेढ़ किलोमीटर अंदर योजना स्थल पर पहुंचे थे।

घटना को अंजाम देने के बाद गोली लगने से घायल गार्ड भूषण को तत्काल इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया है। फिलहाल गार्ड की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक रत्नेश मोहन ठाकुर और खुद एसपी सादिक अनवर रिजवी ने मामले की जांच की। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद कर्मचारी गार्ड और अन्य लोगों से पूछताछ की है।

पूछताछ में यह बात स्पष्ट हुई कि दो अपराधी पैदल ही घटनास्थल पर पहुंचे थे। उनके पास देसी कट्टा था। जिससे उन्होंने तीन राउंड फायर किया है। हालांकि योजना के क्रियान्वयन एजेंसी से पहले किसी तरह की रंगदारी या लेवी मांगने की कोई शिकायत पुलिस को नहीं मिली थी। अचानक से हुई इस घटना के बाद पुलिस अलर्ट पर है। अपराधियों की धर पकड़ को लेकर छापेमारी की जा रही है।