राजेश प्रसाद गुप्ता, भंडरा (लोहरदगा)। जिले के भंडरा प्रखंड की ग्रामीण महिलाएं अब पारंपरिक खेती और गृहस्थी की चारदीवारी से बाहर निकलकर स्वरोजगार की नई इबारत लिख रही हैं। प्रखंड के सेमरा, भंडरा धनामुजी, अकाशी, तिलसिरी गांव की 379 महिलाएं आज संगठित रूप से बतख पालन कर अपने व्यवसाय को एक नया मुकाम दे रही हैं।

आधुनिक तकनीकों और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर ये ग्रामीण महिला किसान अब सालाना लाखों रुपए की आमदनी कर रही हैं, जिससे क्षेत्र की अन्य महिलाओं में भी आत्मनिर्भर बनने का सकारात्मक संदेश जा रहा है। कुछ समय पहले तक ये महिलाएं केवल पारंपरिक खेती और घरेलू कामकाज तक ही सीमित थीं, जिससे परिवार की आर्थिक जरूरतें मुश्किल से पूरी हो पाती थीं।

लेकिन स्वयं सहायता समूहों और आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद इनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। बतख पालन के लिए इन्हें न केवल कम ब्याज दर पर पूंजी मिली, बल्कि आधुनिक तरीके से पालन-पोषण, टीकाकरण और बाजार प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दिया गया।

आज यह पहल पूरे जिले के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। इस सफलता की एक जीवंत मिसाल धनामुजी गांव की फुलमनी उरांव हैं। वे बताती हैं कि एक समय था जब उन्हें घर के चूल्हे-चौके के अलावा किसी अन्य काम की समझ नहीं थी। लेकिन आजीविका समूह से जुड़ने के बाद उन्हें सही मार्गदर्शन मिला। फुलमनी ने महज पांच हजार रुपए के छोटे से ऋण से बतख पालन की शुरुआत की थी।

शुरुआती चुनौतियों को पार करते हुए आज उनका यह छोटा सा प्रयास एक सफल व्यवसाय बन चुका है, जिससे उन्हें सालाना लाखों रुपए का मुनाफा हो रहा है। बतख पालन से जुड़कर इन 379 महिलाओं ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है, बल्कि अपने परिवारों के जीवन स्तर में भी बड़ा सुधार लाया है।

अब ये महिलाएं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने और घर की अन्य जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। इन सफल महिला उद्यमियों का स्पष्ट मानना है कि यदि ग्रामीण महिलाओं को सही अवसर, उचित मार्गदर्शन और वित्तीय सहयोग मिले, तो वे अपने दृढ़ संकल्प से किसी भी क्षेत्र में सफल उद्यमी बनकर समाज को नई दिशा दे सकती हैं।

बतख पालन से बदली भंडरा की 379 महिला किसानों की तकदीर भंडरा (लोहरदगा) भंडरा प्रखंड की महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। क्षेत्र की 379 महिला किसानों ने बतख पालन के व्यवसाय को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत बना लिया है। इस सकारात्मक बदलाव के पीछे झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का सराहनीय योगदान रहा है।

संस्था ने ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें 80 प्रतिशत अनुदान पर बतख के चूजे उपलब्ध कराए। आज स्थिति यह है कि प्रत्येक महिला उद्यमी के पास 70 से 80 बतखें हैं, जिनके पालन से उन्हें सालाना लाखों रुपये की अतिरिक्त आमदनी हो रही है।

प्रखंड के धोबाली गांव की बुद्धमनिया उरांव व सुकरमनी उरांव तथा भौंरो गांव की कुंती देवी व फुलमनी उरांव के जीवन स्तर में इस पहल से अभूतपूर्व सुधार आया है। यह पहल ग्रामीण सशक्तिकरण की एक सफल कहानी बन चुकी है।