झारखंड: NH-39 पर सिकनी के राज फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, लातेहार की ओर फरार

जागरण संवाददाता, लातेहार। एनएच-39 के किनारे स्थित सिकनी के राज फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर अज्ञात अपराधियों की फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार दो अपराधियों ने पेट्रोल पंप के कार्यालय को निशाना बनाकर गोली चलाई और वारदात को अंजाम देने के बाद लातेहार की ओर फरार हो गए। घटना के बाद पेट्रोल पंप कर्मियों और आसपास के लोगों में भय का माहौल है। हालांकि गोलीबारी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

मिली जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार दो अज्ञात अपराधी सिकनी स्थित राज फ्यूल्स पेट्रोल पंप पहुंचे। वहां उन्होंने पेट्रोल पंप के कार्यालय को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। अचानक हुई गोलीबारी से पेट्रोल पंप परिसर में अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। वारदात के बाद दोनों अपराधी बाइक से लातेहार की ओर भाग निकले।

सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस घटना की जानकारी के साथ ही पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी मनोरंजन प्रसाद सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। अपराधियों की पहचान करने और फायरिंग के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है।