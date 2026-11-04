अब स्टेशन पर कचरा फेंकना पड़ेगा महंगा! रेलवे ने दी चेतावनी, पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना और होगी कार्रवाई

संवाद सूत्र, बरवाडीह (लातेहार)। रेलवे परिसर को स्वच्छ एवं साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए रेलवे प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और रेलवे की अन्य जगहों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अब जुर्माना लगाने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसको लेकर बुधवार को रेलवे प्रशासन की ओर से माइकिंग कर पूरे परिसर में लोगों को चेतावनी दी गई।

माइकिंग के माध्यम से यात्रियों, दुकानदारों और आम लोगों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि रेलवे परिसर में इधर-उधर कचरा फेंकना नियमों का उल्लंघन है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति को जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा नियमों के अनुसार उसके खिलाफ दंडात्मक एवं कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

रेलवे प्रशासन ने साफ कर दिया है कि स्वच्छता अभियान के तहत अब नियमों की अनदेखी करने वालों के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, रेलवे ट्रैक और आसपास के क्षेत्रों में गंदगी नहीं फैलाएं। कचरा निर्धारित कूड़ेदान में ही डालें।