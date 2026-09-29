लातेहार में मधुमक्खियों ने ली दादी और पोते की जान, इलाज के दौरान निकले प्राण

संवाद सूत्र, महुआडांड़ (लातेहार)। बीती देर शाम खपरटाला गांव के जंगल में अचानक मधुमक्खियों ने तीन ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हमले में 48 वर्षीय सरबित देवी और उनके तीन वर्षीय पोते अयान राज मुंडा की मौत हो गई।

घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार, सरबित देवी अपने पोते अयान राज मुंडा और गांव की ही रुमा देवी के साथ जंगल में ताड़ के पत्ते लेने गई थीं।

इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों का झुंड तीनों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते मधुमक्खियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

ग्रामीणों की मदद से तीनों को तत्काल महुआडांड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

स्वजनों और ग्रामीणों की उम्मीद थी कि इलाज के बाद दादी और मासूम पोता सकुशल घर लौट आएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।

इलाज के दौरान मंगलवार को सरबित देवी की मौत हो गई। इसके बाद उनके तीन वर्षीय पोते अयान राज मुंडा ने भी दम तोड़ दिया।

एक ही घटना में दादी और मासूम पोते की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं घायल रुमा देवी की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई गई है।

थाना प्रभारी अमित कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मधुमक्खियों के हमले में तीन लोग घायल हुए थे। इलाज के दौरान महिला और उसके पोते की मौत हो गई।

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