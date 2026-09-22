लातेहार में कोयला गाड़ियों की 'नो एंट्री' की मांग, 24 सितंबर से अनिश्चितकालीन सड़क जाम की चेतावनी

संवाद सूत्र, बालूमाथ (लातेहार)। कोयला वाहनों से उड़ती धूल और जाम की समस्या को लेकर व्यवसायियों एवं ग्रामीणों का आंदोलन तेज हो गया है। 24 सितंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन सड़क जाम को लेकर सोमवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार में एसडीओ दिनेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक लातेहार उपायुक्त संदीप कुमार के निर्देश पर आयोजित की गई।

बैठक में व्यवसायिक लोग , ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्य बाजार में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक कोयला वाहनों की नो एंट्री लागू करने की मांग रखी। अलग ट्रांसपोर्टिंग सड़क बनाने की बात ग्रामीणों ने कहा कि तुबैद कोल माइंस शुरू होने के समय अलग ट्रांसपोर्टिंग सड़क बनाने की बात कही गई थी, लेकिन चार वर्षों से ग्रामीण सड़कों से ही कोयला ढोया जा रहा है। कंपनी की ओर से बाइपास सड़क की योजना बताई गई, पर रैयतों से अब तक बातचीत नहीं होने पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए।

बालूमाथ से गुजरने के बावजूद स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं ग्रामीणों ने कहा बालूमाथ में संचालित मगध, तेतरियाखाड़ के अलावा आम्रपाली समेत कई परियोजनाओं के वाहन बालूमाथ से गुजरने के बावजूद स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं है। बालूमाथ में डीएवी स्कूल, अस्पताल और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया।

एसडीओ ने नो एंट्री की मांग वरीय अधिकारियों तक पहुंचाने, सब्जी दुकानों को बाजार शेड में शिफ्ट कराने और सड़क चौड़ीकरण के लिए सर्वे कराने की बात कही। 24 सितंबर से सड़क जाम की चेतावनी डीटीओ उमेश मंडल ने सड़क किनारे खड़े वाहनों पर कार्रवाई और हाईवा के कागजात व चालकों के लाइसेंस की जांच की बात कही। व्यवसायिक लोग ने 23 सितंबर तक जवाब नहीं मिलने पर 24 सितंबर से सड़क जाम की चेतावनी दी।