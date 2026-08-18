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कोडरमा में पुलिस-अपराधी मुठभेड़: बैंक लूट की साजिश नाकाम, गोली लगने से 1 बदमाश घायल

By Anup Kumar Sinha Edited By: Piyush Pandey
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:42 AM (IST)

कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में बैंक लूट की योजना बना रहे अपराधियों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई।

अपराधी को अस्पताल ले जाते पुलिसकर्मी। (जागरण)

अपराधी को अस्पताल ले जाते पुलिसकर्मी। (जागरण)

HighLights

  1. कोडरमा में बैंक लूट की योजना बना रहे अपराधी पकड़े गए।

  2. पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगी।

  3. चार आरोपित गिरफ्तार, तीन पिस्टल और कारतूस बरामद।

संवाद सहयोगी, कोडरमा। तिलैया थाना क्षेत्र के इंदरवा-झरनाकुंड में बैंक लूट की योजना बना रहे अपराधियों और पुलिस के बीच बीती रात मुठभेड़ हो गई।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लगी। वहीं, अपराधियों की धर-पकड़ के दौरान तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार भी पैर में चोटिल हो गए। पुलिस ने मौके से चार आरोपितों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी आरोपित बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं।

पुलिस के अनुसार तिलैया थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इंदरवा-झरनाकुंड स्थित एक मकान में कुछ संदिग्ध अपराधी बैंक लूट की योजना बना रहे हैं।

पैर में लगी गोली

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही एक अपराधी ने हथियार तान दिया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें एक आरोपित के पैर में गोली लगी। घायल आरोपित को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उसके तीन अन्य साथियों को भी पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपितों के पास से तीन पिस्टल, 15 गोलियां और पांच मैगजीन बरामद की गईं।

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पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपित किस बैंक को निशाना बनाने की तैयारी में थे और उनके गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी कुमार शिवाशीष भी सदर अस्पताल पहुंचे।

उन्होंने घायल थाना प्रभारी विनय कुमार का हाल जाना और पकड़े गए आरोपितों से भी पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है तथा आरोपितों के आपराधिक इतिहास और पूर्व की घटनाओं से उनके संबंधों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

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