पीएम आवास योजना: अब घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये देगी सरकार, किस्तों की राशि और नियमों में भी हुआ बदलाव  

जागरण संवाददाता, कोडरमा। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के तहत अब बेघर एवं जरूरतमंद परिवारों को अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए पहले से अधिक आर्थिक मदद मिलेगी।

नगर विकास एवं आवास विभाग (नगरीय प्रशासन निदेशालय) द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता राशि में बढ़ोतरी करते हुए इसे ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये) कर दिया गया है, जो पहले की तुलना में ₹25,000 अधिक है।

इस वित्तीय सहायता का वित्तपोषण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जाएगा। योजना के तहत राशि का भुगतान अब नई व्यवस्था और नई किस्तों के आधार पर सीधे लाभुकों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

4 किस्तों में मिलेगी ₹2.5 लाख की सहायता राशि योजना के तहत मिलने वाली ₹2.5 लाख की कुल राशि जियो-टैगिंग के आधार पर चार किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी प्रथम किस्त (10% - ₹25,000): नींव (फाउंडेशन) से प्लिंथ लेवल तक के निर्माण कार्य के लिए।

द्वितीय किस्त (30% - ₹75,000): प्लिंथ लेवल से लिंटेल लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने पर।

तृतीय किस्त (40% - ₹1,00,000): लिंटेल से छत की ढलाई (रूफ लेवल) पूरी होने पर।

चतुर्थ किस्त (20% - ₹50,000): प्लास्टर, दरवाजे-खिड़कियां लगाने और फिनिशिंग (कम्प्लीशन) कार्य पूर्ण होने के बाद।

महिला लाभुक को प्राथमिकता और मुख्य शर्तें महिला के नाम आवंटन: आवास का आवंटन परिवार की विवाहित महिला सदस्य के नाम पर किया जाएगा। योग्य महिला सदस्य न होने पर ही इसे पुरुष सदस्य के नाम आवंटित किया जा सकेगा।