रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट! पटना-रांची जनशताब्दी और ब्लैक डायमंड समेत 12 जोड़ी ट्रेनों के बदलेंगे नंबर

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। रेलवे ने परिचालनिक सुगमता के मद्देनजर जनवरी 2027 से 12 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन नए नंबरों से करने का निर्णय लिया है। इसमें कोडरमा होकर गुजरने वाली पटना-रांची-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस भी शामिल है।

पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चन्द्र की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, धनबाद रेल मंडल की दो जोड़ी ट्रेनों के नंबर भी बदले जाएंगे।

ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस का नंबर बदल जाएगा

हावड़ा-धनबाद-हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस का नंबर एक जनवरी 2027 से बदल जाएगा। ट्रेन संख्या 22387 हावड़ा-धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस अब 13387 तथा ट्रेन संख्या 22388 धनबाद-हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस अब 13388 नंबर से चलेगी।