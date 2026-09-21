कोडरमा थर्मल प्लांट के ट्रांसफार्मर में लगी आग, दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

संवाद सूत्र, जयनगर (कोडरमा)। जयनगर थाना क्षेत्र के बांझेडीह स्थित डीवीसी थर्मल पावर प्लांट में सोमवार शाम अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। प्लांट के टरबाइन नंबर-दो यूनिट के समीप लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई।

देखते ही देखते ट्रांसफार्मर धू-धू कर जलने लगा। आग की लपटें उठती देख प्लांट में मौजूद कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही प्लांट प्रशासन ने दमकल विभाग को जानकारी दी।

सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा लिए जाने से आग को आसपास के उपकरणों और अन्य हिस्सों तक फैलने से रोक लिया गया।