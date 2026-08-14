कोडरमा में भीषण सड़क हादसा: श्रद्धालुओं से भरी बस की ट्रक से टक्कर, नेपाल के 12 वर्षीय बच्चे की मौत; 50 घायल

संवाद सूत्र, सतगावां (कोडरमा)। सतगावां थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखरडीहा मोड़ के समीप शुक्रवार तड़के करीब चार बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बासुकीनाथ धाम से दर्शन कर राजगीर जा रही श्रद्धालुओं से भरी 'सफारी ट्रैवल्स' बस की अनियंत्रित ट्रक से भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 12 वर्षीय एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से 50 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

बासुकीनाथ से राजगीर जा रहे थे श्रद्धालु मृतक बच्चे की पहचान नेपाल के रौतहट जिले के निवासी राजेश यादव के 12 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई है। बस में सवार सभी श्रद्धालु नेपाल के रौतहट जिले से 'बोल बम' यात्रा पर निकले थे। देवघर और बासुकीनाथ में जलाभिषेक करने के बाद सभी राजगीर दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी पोखरडीहा मोड़ के पास यह हादसा हो गया।