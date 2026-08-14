कोडरमा में भीषण सड़क हादसा: श्रद्धालुओं से भरी बस की ट्रक से टक्कर, नेपाल के 12 वर्षीय बच्चे की मौत; 50 घायल
सतगावां थाना क्षेत्र के पोखरडीहा मोड़ के पास शुक्रवार तड़के श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में नेपाल के 12 वर्षीय बच्चे क ...और पढ़ें
HighLights
सतगावां में श्रद्धालुओं की बस-ट्रक की भीषण टक्कर।
नेपाल के 12 वर्षीय बच्चे शिवम कुमार की मौत।
करीब 50 यात्री घायल, 10 कोडरमा रेफर।
संवाद सूत्र, सतगावां (कोडरमा)। सतगावां थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखरडीहा मोड़ के समीप शुक्रवार तड़के करीब चार बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बासुकीनाथ धाम से दर्शन कर राजगीर जा रही श्रद्धालुओं से भरी 'सफारी ट्रैवल्स' बस की अनियंत्रित ट्रक से भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 12 वर्षीय एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से 50 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
बासुकीनाथ से राजगीर जा रहे थे श्रद्धालु
मृतक बच्चे की पहचान नेपाल के रौतहट जिले के निवासी राजेश यादव के 12 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई है। बस में सवार सभी श्रद्धालु नेपाल के रौतहट जिले से 'बोल बम' यात्रा पर निकले थे। देवघर और बासुकीनाथ में जलाभिषेक करने के बाद सभी राजगीर दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी पोखरडीहा मोड़ के पास यह हादसा हो गया।
10 गंभीर घायल कोडरमा रेफर
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही सतगावां पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतगावां लाया गया, जहां से 10 गंभीर रूप से घायलों की स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद कोडरमा रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।