बारिश में धरने पर बैठे छात्रों की सेहत पर सरकार की नजर, रिम्स-सदर अस्पताल में 10-10 बेड का बैकअप वार्ड तैयार

जागरण संवाददाता, रांची। जेपीएससी-जेएसएससी की कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी छात्र हमारे अपने हैं और उनके स्वास्थ्य से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा।

मंत्री ने धरना स्थल पर अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती करने और प्रत्येक आंदोलनकारी की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया है। किसी छात्र की तबीयत बिगड़ने पर तत्काल मेडिकल टीम मौके पर पहुंचेगी। जरूरत पड़ने पर जांच के बाद छात्र को अस्पताल ले जाकर बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

रिम्स और सदर अस्पताल में 10-10 बेड का बैकअप वार्ड बरसात के मौसम को देखते हुए रिम्स और सदर अस्पताल को 10 बेड का विशेष बैकअप वार्ड तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही धरना स्थल और आसपास के क्षेत्रों में डेंगू, टाइफाइड, कालाजार और डायरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए डिफॉगिंग और ब्लीचिंग की व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है।