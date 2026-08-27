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कोडरमा में राशन कार्ड पर बड़ी कार्रवाई, 17 हजार अपात्र सदस्यों के नाम हटे; नए नियम भी लागू

By Anup Kumar Sinha Edited By: Mansi Kumari
Updated: Thu, 27 Aug 2026 09:10 AM (IST)

कोडरमा में अपात्रों को हटाने के बाद नए राशन कार्ड के नियमों को सख्त किया गया है, जिसमें घर की तस्वीर और शपथ पत्र अनिवार्य होगा। जिले में अब तक 15-17 हजार अपात्रों के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं, और आवेदनों का सत्यापन दो स्तरों पर होगा।

नए राशन कार्ड के लिए घर की तस्वीर अनिवार्य।

नए राशन कार्ड के लिए घर की तस्वीर अनिवार्य।

HighLights

  1. कोडरमा में 15-17 हजार अपात्रों के नाम हटाए गए।

  2. नए राशन कार्ड के लिए घर की तस्वीर अनिवार्य।

संवाद सहयोगी, कोडरमा। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभुकों पर कार्रवाई के बाद अब नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले पात्र परिवारों की जांच प्रक्रिया भी सख्त कर दी गई है। जिले में अब तक करीब 15 से 17 हजार अपात्र सदस्यों के नाम राशन कार्ड की सूची से हटाए जा चुके हैं।

इनमें आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले और सरकारी नौकरी करने वाले परिवारों के सदस्य शामिल हैं। विभाग के अनुसार, राशन कार्ड के लिए लंबित करीब 27 हजार आवेदनों में से लगभग 4,700 लोगों के नाम सूची में शामिल किए गए हैं।

वहीं, संदिग्ध लाभुकों की सूची में शामिल चार पहिया वाहन और बड़े वाहन रखने वाले परिवारों के करीब डेढ़ से दो हजार नामों को भी आगे हटाए जाने की संभावना है। इसके लिए प्रक्रिया की जा रही है। विभागीय सचिव के निर्देश के अनुसार, 25 अगस्त तक संदिग्ध और अपात्र कार्डधारियों को सूची से हटाने तथा उनका राशन बंद करने का निर्देश दिया गया था। इसके तहत विभाग ने पहली बार बड़ी संख्या में नाम हटाने की कार्रवाई की है।

नए राशन कार्ड के लिए घर की तस्वीर जरूरी

झारखंड में नए राशन कार्ड के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदक को अपने घर की तस्वीर सहित अतिरिक्त दस्तावेज और सत्यापन कराना होगा। आवेदक को पहले शपथ पत्र देना होगा। इसमें गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों का दो स्तर पर सत्यापन किया जाएगा।

विभाग के दिशा निर्देश के तहत इनकम टैक्स ग्रुप वाले और सरकारी नौकरी वाले राशन कार्ड को परिवार सहित सूची से हटाया गया है। इसमें करीब 15 से 17 हजार सदस्यों का नाम अब तक हटाया गया है। वहीं पोर्टल स्लो रहने के कारण आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आगे करीब एक से डेढ़ हजार नाम और हटाए जाएंगे। वहीं नए राशन कार्ड के लिए नियम में कई बदलाव किए गए हैं दो स्तर से नए कार्ड के लिए आवेदन करने वालों का सत्यापन होगा।

-रामरतन बरनवाल, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कोडरमा। 

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