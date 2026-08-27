कोडरमा में राशन कार्ड पर बड़ी कार्रवाई, 17 हजार अपात्र सदस्यों के नाम हटे; नए नियम भी लागू

संवाद सहयोगी, कोडरमा। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभुकों पर कार्रवाई के बाद अब नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले पात्र परिवारों की जांच प्रक्रिया भी सख्त कर दी गई है। जिले में अब तक करीब 15 से 17 हजार अपात्र सदस्यों के नाम राशन कार्ड की सूची से हटाए जा चुके हैं।

इनमें आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले और सरकारी नौकरी करने वाले परिवारों के सदस्य शामिल हैं। विभाग के अनुसार, राशन कार्ड के लिए लंबित करीब 27 हजार आवेदनों में से लगभग 4,700 लोगों के नाम सूची में शामिल किए गए हैं।

वहीं, संदिग्ध लाभुकों की सूची में शामिल चार पहिया वाहन और बड़े वाहन रखने वाले परिवारों के करीब डेढ़ से दो हजार नामों को भी आगे हटाए जाने की संभावना है। इसके लिए प्रक्रिया की जा रही है। विभागीय सचिव के निर्देश के अनुसार, 25 अगस्त तक संदिग्ध और अपात्र कार्डधारियों को सूची से हटाने तथा उनका राशन बंद करने का निर्देश दिया गया था। इसके तहत विभाग ने पहली बार बड़ी संख्या में नाम हटाने की कार्रवाई की है।