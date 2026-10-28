त्योहार पर मिठाई-पकवान बनाना पड़ेगा महंगा! चीनी 60 रुपये किलो पहुंची; दाल-चावल के दाम भी बढ़े

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। त्योहारों के मौसम में महंगाई से आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ना शुरू हो गया है। चीनी का कीमत 55 से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलो हो गयी है। इधर चीनी, दाल, चावल, सरसों तेल और ड्राई फ्रूट्स के दाम बढ़ गए हैं।

बीते 10 दिनों में कई खाद्य पदार्थ महंगे हुए हैं, जिससे आम परिवारों, खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों पर घरेलू खर्च का दबाव बढ़ा है। मिठाई, पकवान और मेहमानों की आवभगत का अतिरिक्त खर्च बजट संभालना और मुश्किल कर रहा है।

वहीं सरसों तेल समेत दाल, चावल, काबुली चना और ड्राई फ्रूट्स के दाम में भी बीते 10 दिनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ महंगे होने से आम परिवारों को अब घरेलू खर्च में कटौती करने की चिंता सताने लगी है।

कीमतों में बढ़ोतरी का असर सबसे अधिक मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर पड़ रहा है। जिन घरों में सीमित आय में महीनेभर का खर्च चलाना पड़ता है। उनके लिए रसोई का बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है। पहले से महंगे तेल और चावल के बीच दालों की कीमत बढ़ने से भोजन तैयार करने का खर्च भी बढ़ गया है।

त्योहारों के दौरान मिठाई, पकवान और मेहमानों की आवभगत पर होने वाला अतिरिक्त खर्च लोगों की परेशानी और बढ़ा रहा है। खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नजर डालें तो अरहर दाल 135 रुपए से बढ़कर 140 रुपए प्रति किलो और चना दाल 90 रुपए से बढ़कर 105 रुपए प्रति किलो हो गई है।

मूंग दाल की कीमत भी 110 रुपए से बढ़कर 120 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। काबुली चना अब 120 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि पहले इसकी कीमत 100 रुपए थी। चावल की कीमतों में भी उछाल आया है। हाफ स्टीम चावल 50 रुपए से बढ़कर 65 रुपए और कतरनी 45 रुपए से बढ़कर 55 रुपए प्रति किलो हो गया है।