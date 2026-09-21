कोडरमा में करमा महोत्सव में थिरक रही थी रानी, सड़क पर आते ही मौत से थम गई जिंदगी

संवाद सूत्र, चंदवारा। करमा महोत्सव में कुछ देर पहले तक जिस बच्ची के कदम खुशी से थिरक रहे थे, कुछ ही देर बाद उसी बच्ची की जिंदगी सड़क हादसे में थम गई।

सोमवार को जामुखांडी के समीप हुए दर्दनाक हादसे में 10 वर्षीय रानी कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान कोडरमा जिले के चंदवारा थानांतर्गत जामुखांडी निवासी राजू सिंह की पुत्री रानी कुमारी के रूप में हुई है।

हादसे के बाद महोत्सव की खुशियां मातम में बदल गईं और परिवार के साथ पूरा गांव गम में डूब गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जामुखांडी के समीप घटवार समाज की ओर से करमा महोत्सव का आयोजन किया गया था। रानी भी नृत्य कार्यक्रम में शामिल हुई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह लौट रही थी। इसी दौरान सड़क पार करते समय फ्लाई ऐश लदे वाहन (एनएल-01-एल-4398) की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्ची ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन और चालक को हिरासत में ले लिया है।

हादसे के बाद सड़क पर उतर आए ग्रामीण घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग पर अड़ गए। ग्रामीणों ने करमा महोत्सव स्थल के आसपास यातायात व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती पर सवाल उठाए।