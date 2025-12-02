Indian Railway: लोको पायलटों की भूख हड़ताल शुरू, पचास प्रतिशत डीए समेत अन्य मांगों को ले कर रहे आंदोलन

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर देशभर में रेलवे लोको पायलटों ने 48 घंटे की भूख हड़ताल मंगलवार को शुरू कर दी। धनबाद मंडल के सभी लाबी में लोको पायलट बिना भोजन किए ड्यूटी कर हैं।

कोडरमा में भी एआइएलआरएसए की टीम ने आंदोलन का समर्थन किया, जहां कई लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर उपवास पर रहे। कोडरमा के लोको पायलट सुबह 10 बजे से अगले 48 घंटे तक उपवास रखते हुए ट्रेन का परिचालन करेंगे।

संगठन का कहना है कि यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ा है, क्योंकि उनकी प्रमुख मांगें लंबे समय से लंबित हैं। इन मांगों में 50 प्रतिशत डीए बढ़ने के बावजूद रनिंग भत्ता नहीं बढ़ाया जाना, किलोमीटर भत्ते का 70 प्रतिशत आयकर-मुक्त नियम लागू न होना, 46 घंटे की आवधिक विश्राम की अवहेलना एवं लगातार दो रात ड्यूटी न कराने की समिति की सिफारिशों का पालन न होना शामिल है।