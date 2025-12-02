Language
    Indian Railway: लोको पायलटों की भूख हड़ताल शुरू, पचास प्रतिशत डीए समेत अन्य मांगों को ले कर रहे आंदोलन

    By Arvind Choudhary Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:19 PM (IST)

    भारतीय रेलवे के लोको पायलटों ने 50% महंगाई भत्ते और अन्य मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई में जीवन यापन के लिए डी ...और पढ़ें

    Hero Image

    कोडरमा में लोको पायलटों और ट्रेन मैनेजरों ने उपवास पर रहकर ड्यूटी की।

    संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर देशभर में रेलवे लोको पायलटों ने 48 घंटे की भूख हड़ताल मंगलवार को शुरू कर दी। धनबाद मंडल के सभी लाबी में लोको पायलट बिना भोजन किए ड्यूटी कर हैं।

    कोडरमा में भी एआइएलआरएसए की टीम ने आंदोलन का समर्थन किया, जहां कई लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर उपवास पर रहे। कोडरमा के लोको पायलट सुबह 10 बजे से अगले 48 घंटे तक उपवास रखते हुए ट्रेन का परिचालन करेंगे।

    संगठन का कहना है कि यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ा है, क्योंकि उनकी प्रमुख मांगें लंबे समय से लंबित हैं। इन मांगों में 50 प्रतिशत डीए बढ़ने के बावजूद रनिंग भत्ता नहीं बढ़ाया जाना, किलोमीटर भत्ते का 70 प्रतिशत आयकर-मुक्त नियम लागू न होना, 46 घंटे की आवधिक विश्राम की अवहेलना एवं लगातार दो रात ड्यूटी न कराने की समिति की सिफारिशों का पालन न होना शामिल है।

    इसके अलावा, ट्रेन संचालन से जुड़े सेक्शन की अनिवार्य रोड लर्निंग और 36 घंटे में मुख्यालय वापसी नियमों की भी अनदेखी की जा रही है। लोको पायलटों ने कहा कि हड़ताल शांतिपूर्ण है और ट्रेनों परिचालन प्रभावित नहीं होगा।

    कोडरमा में भूख हड़ताल के समर्थन में मौजूद प्रमुख कर्मचारियों में शाखा सचिव कपिंद्र कुमार, राकेश सिद्धराज, उत्तम कुमार, सुमन कुमार, आशुतोष रंजन, विकास कुमार, पंकज कुमार, अभिषेक कुमार, रंजीत कुमार, बलदेव प्रसाद, शैलेश कुमार, सुकदेव यादव, विजय कुमार, सहित कई लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर शामिल रहे।