दिवाली-छठ पर घर लौटना हुआ मुश्किल, ट्रेनों में सीटें भरीं; तत्काल टिकट के लिए 5 घंटे पहले लग रही कतार

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। धनतेरस, दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व पर अपनों के साथ त्योहार मनाने की चाह रखने वाले प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली, मुंबई समेत देश के विभिन्न शहरों में काम करने वाले झारखंड और बिहार के हजारों लोगों को घर लौटने के लिए कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है।

दो माह पहले आरक्षण शुरू होते ही कई प्रमुख ट्रेनों की सीटें भर गई थीं। अब अनेक ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची और नो रूम की स्थिति है। ऐसे में यात्रियों के सामने पूजा स्पेशल ट्रेनों और तत्काल टिकट का विकल्प बचा है। वहीं, त्योहार के बाद कोडरमा से दूसरे शहरों के लिए जाने वाले यात्रियों को भी टिकट के लिए जूझना पड़ रहा है।

कोडरमा रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटरों पर सुबह से ही यात्रियों की भीड़ जुट रही है। तत्काल टिकट के लिए लोग काउंटर खुलने से तीन से पांच घंटे पहले कतार में खड़े हो रहे हैं। इसके बावजूद एसी और स्लीपर श्रेणी के तत्काल टिकट कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जा रहे हैं।

आसपास के ग्रामीण इलाकों के अलावा हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह और बिहार के रजौली क्षेत्र से भी लोग टिकट लेने पहुंच रहे हैं। कई यात्रियों को घंटों इंतजार के बाद भी निराश होकर लौटना पड़ रहा है। दिल्ली से आने वाली ट्रेनों में दीपावली और छठ से पहले भारी दबाव है।