खूंटी में चक्रवात 'अर्णब' की आहट! 28 और 29 अक्टूबर को स्कूल बंद; शिक्षकों को आना होगा स्कूल

जागरण संवाददाता, खूंटी। चक्रवात ‘अर्णब’ और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए खूंटी जिले में 28 और 29 अक्टूबर को स्कूलों में पठन-पाठन स्थगित रहेगा। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, खूंटी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, झारखंड के विभिन्न जिलों में चक्रवात के प्रभाव से भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। खूंटी जिले को ऑरेंज जोन में चिह्नित करते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इसी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत यह निर्णय लिया गया है।

आदेश के अनुसार, जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) तथा निजी विद्यालयों में केजी से 12वीं कक्षा तक पठन-पाठन का कार्य 28 और 29 अक्टूबर को स्थगित रहेगा। हालांकि, निजी विद्यालयों के प्रबंधन को अपने स्तर पर निर्णय लेने की छूट दी गई है।