खूंटी के पर्यटन स्थलों की बदलेगी तस्वीर, पंचघाघ से डोम्बारी बुरु तक... विकास कार्यों को मिली रफ्तार

संवाद सहयोगी, खूंटी। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला खेल एवं पर्यटन समिति की बैठक हुई। इसमें जिले में संचालित और निर्माणाधीन खेल एवं पर्यटन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में पंचघाघ पर्यटन स्थल परँ रिपेयरिंग, ब्रिक वर्क पाथवे, शेड, शौचालय, कैंटीन भवन और तोरण द्वार समेत अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पर्यटन स्थलों पर साइनेज बोर्ड लगाने तथा पंचघाघ क्षेत्र को नो-प्लास्टिक जोन घोषित करने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया।