रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: कुंभ-उपासना एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का बदला रूट, हटिया-पटना 25 को रहेगी रद

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चल रहे नान-इंटरलाकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे ने कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है, जबकि एक ट्रेन को रद करने का निर्णय लिया गया है।

यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन के परिचालन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की गई है। रेलवे के अनुसार 13037 हावड़ा-देहरादून कुंभ एक्सप्रेस की 23, 24, 26 और 27 सितंबर को शुरू होने वाली यात्राएं तथा 13035 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस की 25 सितंबर की यात्रा परिवर्तित मार्ग से चलेंगी।