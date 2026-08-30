‘डाक पार्सल’ लिखे पिकअप में शराब की बोतलें, जामताड़ा में सड़क पर पलटते ही मची लूट

संवाद सूत्र, बिंदापाथर (जामताड़ा)। झारखंड के जामताड़ा जिले के खागा थाना क्षेत्र के धावा और चापुड़िया गांव के बीच शनिवार देर रात शराब की बोतलों से लदी एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद वाहन में लदी शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गईं।

दुर्घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद शराब की लूट मच गई। कई लोग सड़क पर बिखरी बोतलें उठाकर अपने साथ ले गए। दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वैन का नंबर जेएच 10 सीएफ 2760 है। वाहन पर ‘डाक पार्सल’ लिखा हुआ है। वहीं, वाहन में लदी शराब की बोतलों पर कोई लेबल नहीं लगा होने की बात सामने आ रही है। हादसे के बाद पिकअप का चालक समेत उसमें सवार सभी लोग मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर खागा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वैन को कब्जे में लेकर थाना ले गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

पिकअप वैन पर ‘डाक पार्सल’ लिखे होने और उसमें कथित तौर पर बिना लेबल वाली शराब की बोतलें मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि आखिर ‘डाक पार्सल’ लिखे वाहन में शराब की खेप कहां से लाई जा रही थी और इसे कहां ले जाया जा रहा था।