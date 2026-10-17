7.90 करोड़ से बदलेगी जामताड़ा-करमाटांड़ मार्ग की तस्वीर, बनेगा नया हाई लेवल पुल

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। जामताड़ा-करमाटांड़ सड़क पर दक्षिणबहाल की जोरिया पर पर हाई लेवल पुल का निर्माण कराया जाएगा।

पथ निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना की ई-निविदा निकाली है। पुल निर्माण पर 7.90 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

विभाग ने निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि 30 महीने निर्धारित की गई है। बता दें कि पिछले वर्ष जुलाई माह में पानी तेज बहाव से पुल ढह गया था।

इसके बाद इस मार्ग पर आवागमन बंद हो गया था। कई गांवों में का संपर्क जामताड़ा जिला मुख्यालय से टूट गया था। लोग को 13 किमी दूरी तय कर जामताड़ा आना पड़ता था। इसके बाद इसी वर्ष अप्रोच पथ बनाया गया है।