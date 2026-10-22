जामताड़ा में बंद घर की बाउंड्री तोड़कर लाखों की चोरी, पूजा में गांव गया था परिवार; जेवर व 50 हजार कैश पार

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। जामताड़ा सदर के साइडिंग रोड स्थित एक बंद मकान में बुधवार की रात चोर घर की बाउंड्री तोड़कर अंदर दाखिल हुए और लाखों के गहने व कैश साथ ले गए। मकान मालिक अर्णब साधु दुर्गा पूजा के दौरान अपने गांव घसनियां गए। बुधवार रात करीब 11 बजे घर की रखवाली करने वाला व्यक्ति जब वहां पहुंचा तो उसे चोरी की घटना का पता चला।

घर के मालिक ने बताया कि चोर घर से सोने की चेन, पांच अंगूठियां और करीब 50 हजार रुपये नकद समेत अन्य सामान अपने साथ चुरा ले गए हैं। चोरी हुए सामानों के बारे में पूछताछ वहीं घटना की सूचना मिलते ही जामताड़ा टाउन थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मकान मालिक से घटना की जानकारी ली और चोरी हुए सामानों के बारे में पूछताछ की।