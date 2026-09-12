आसनसोल-कालूबथान रेलखंड पर 15 और 16 सितंबर को ब्लॉक, कई ट्रेनें रद; कई का बदला समय

डिजिटल डेस्क, जामताड़ा। आसनसोल मंडल के मुगमा व कालूबथान स्टेशन के बीच सिग्नलिंग मेंटेनेंस कार्य को लेकर 15 व 16 सितंबर को सात घंटे का नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा।

इसके कारण इस रेलखंड से गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों को रद करने, मार्ग में आंशिक रूप से समाप्त व प्रारंभ करने तथा समय में बदलाव की घोषणा की है।



रेलवे के अनुसार 15 व 16 सितंबर को 13545/13546 आसनसोल-गया-आसनसोल एक्सप्रेस तथा 63555/63556 आसनसोल-बरकाकाना-आसनसोल मेमू का परिचालन रद रहेगा।



वहीं, 13503/13504 बर्द्धमान-हटिया-बर्द्धमान एक्सप्रेस को 15 व 16 सितंबर को आसनसोल में ही शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। इससे यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में परेशानी हो सकती है।