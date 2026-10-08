जामताड़ा में मुरलीपहाड़ी के पास से 3 साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी कस्टमर केयर बनकर उड़ाते थे पैसे

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नारायणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर तीन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के पास से चार मोबाइल फोन और छह सिम कार्ड बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार आरोपितों से पूछताछ के बाद साइबर ठगी से जुड़े नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। यह जानकारी गुरुवार को साइबर डीएसपी अमित रविदास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। पानी टंकी के पास बसे झुंड में छापेमारी उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल, पुअनि गुलशन कुमार सिंह तथा पुअनि हीरालाल महतो के साथ छापेमारी दल का गठन किया गया।