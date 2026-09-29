जामताड़ा में दर्दनाक हादसा: खेलते-खेलते तलाब में चले गए 3 मासूम, गहरे में पानी में डूबने से मौत  

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। जामताड़ा सदर थाना क्षेत्र के चेंगायडीह गांव में मंगलवार को दर्दनाक हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। खेलते-खेलते तालाब तक पहुंचे तीन मासूम बच्चों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते तालाब के पास ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। हादसे की खबर घर पहुंचते ही मृतक बच्चों के परिजनों में चीख-पुकार मच गई।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर गांव के तीन बच्चे एक साथ खेल रहे थे। इसी दौरान वे घर से करीब आधा किलोमीटर दूर चिरकुटोला स्थित तालाब की ओर चले गए।

बताया गया कि तालाब में पहुंचने के बाद तीनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों को जब बच्चों के डूबने की जानकारी मिली तो ग्रामीण तत्काल तालाब की ओर दौड़े।

ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

मृत बच्चों की पहचान आर्यन अंसारी (5), पिता जसीमुद्दीन अंसारी, नासिर अंसारी (लगभग 6), पिता तबारक अंसारी और अमर सोहेल (लगभग 6), पिता सजाउद्दीन अंसारी के रूप में हुई है।

तीनों बच्चे एक ही गांव के रहने वाले थे। एक साथ तीन मासूमों की मौत की खबर से पूरे चेंगायडीह गांव में मातम पसर गया।

कुछ देर पहले खेल रहे थे बच्चे

ग्रामीणों ने बताया कि हादसे से कुछ समय पहले तक तीनों बच्चे सामान्य रूप से खेल रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी।