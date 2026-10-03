जमशेदपुर में टाटा मोटर्स की सामग्री लदा मिनी ट्रक पलटा, बर्मामाइंस-स्टेशन रूट पर लगा लंबा जाम

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटानगर स्टेशन के समीप बर्मामाइंस ओवरब्रिज पर शनिवार सुबह औद्योगिक सामग्री लदा एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर मुख्य मार्ग पर पलट गया।

हादसे में चालक बाल-बाल बच गया, लेकिन व्यस्ततम सड़क पर वाहन के गिर जाने से सुबह पाली की ड्यूटी पर निकलने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों और यात्रियों को घंटों भीषण जाम से जूझना पड़ा।

लोड एक तरफ झुकने से बिगड़ा संतुलन प्रत्यक्षदर्शियों और चालक के अनुसार, लाल रंग के आयशर ट्रक संख्या जेएच 05 डीडी 9727 पर टाटा मोटर्स से जुड़ी ऑटोमोबाइल सामग्री लदी थी।

ओवरब्रिज के मोड़ के पास अचानक वाहन में बंधी सामग्री का संतुलन बिगड़ गया और पूरा वजन एक तरफ झुक गया। भार एक ओर होते ही ट्रक सड़क पर दाहिनी तरफ पलट गया।

गनीमत रही कि घटना के वक्त बगल से कोई दूसरा दोपहिया या चारपहिया वाहन नहीं गुजर रहा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना के तुरंत बाद चालक सुरक्षित बाहर निकल आया।

सुबह छह बजे से थम गए पहिए सुबह छह बजते ही जब कंपनियों में मॉर्निंग शिफ्ट के कामगारों, स्कूल बसों और रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों की आवाजाही शुरू हुई, तो सड़क बाधित होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

बर्मामाइंस, जुगसलाई और स्टेशन की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों के पहिए पूरी तरह थम गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन बुलाकर ट्रक को हटाने की कवायद शुरू की और एकल लेन से धीमे-धीमे यातायात चालू कराया।