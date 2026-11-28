जासं, जमशेदपुर। टाटा स्टील फाउंडेशन की 'संवाद ट्राइबल कुजीन' पहल के तहत झारखंड, असम और आंध्र प्रदेश के दस आदिवासी रसोइए इन दिनों मुंबई में अपनी पारंपरिक पाक कला का जादू बिखेर रहे हैं।

27 से 29 नवंबर तक मुंबई के जियो वर्ल्ड गार्डन में आयोजित 'द ग्रेट इंडियन फीस्ट ट्रेल' में इन रसोइयों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जहां लोगों को जंगल और पहाड़ों के प्रामाणिक जायके परोसे जा रहे हैं।

स्वाद के साथ संस्कृति का भी अनूठा संगम

यह देश का पहला इमर्सिव फूड फेस्टिवल है। इस अनूठे स्वाद मेले में आगंतुकों को न केवल व्यंजन चखने का अवसर मिल रहा है, बल्कि लोकसंगीत और कहानियों के माध्यम से आदिवासी संस्कृति को करीब से जीने का अनुभव भी प्राप्त हो रहा है।

आयोजन स्थल पर विभिन्न क्षेत्रों के जायकों के लिए 13 अलग-अलग 'थीम ट्रेल' (गलियारे) बनाए गए हैं। इस महोत्सव में झारखंड के संताल, असुर और उरांव समुदाय के चार, असम के कार्बी समुदाय के तीन तथा आंध्र प्रदेश के कोया समुदाय के तीन रसोइए भाग ले रहे हैं।

स्थायी आजीविका के खुलेंगे नए रास्ते

महोत्सव में शामिल झारखंड की उरांव जनजाति की पुष्पा रानी तिर्की ने उत्साह जताते हुए कहा कि वे जंगल-पहाड़ के पारंपरिक स्वाद को मुंबई वासियों तक पहुंचा रही हैं।

वहीं, असम की जोर्लिन तारोपी ने इसे अपने जीवन का बेहद रोमांचक अनुभव बताया। इस अवसर पर टाटा स्टील फाउंडेशन के प्रमुख जीरेन तोपनो ने कहा कि आदिवासी भोजन प्रकृति की विविधता और पोषण से गहराई से जुड़ा हुआ है।