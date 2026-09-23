जमशेदपुर टीएमएच में पार्किंग से अस्पताल तक ई-रिक्शा सेवा जल्द, मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सिंहभूम चेंबर आफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्री में मंगलवार को टाटा मेन हास्पिटल (टीएमएच) के वरीय चिकित्सकों और चेंबर सदस्यों के बीच संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। टीएमएच की महाप्रबंधक (मेडिकल सर्विसेस) डाॅ. विनीता सिंह के नेतृत्व में 14 चिकित्सकों की टीम ने भाग लिया।

कार्यक्रम में शहर में उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, मरीजों की सुविधा और उपचार व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। चेंबर अध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि टीएमएच जमशेदपुर की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्था है और मरीजों का अस्पताल पर भरोसा है।

उन्होंने उपचार की गुणवत्ता और मरीजों की सुविधा को और बेहतर बनाने का आग्रह किया। मानद महासचिव पुनीत कांवटिया ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि उपाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल ‘गोल्डी’ ने मरीजों से जुड़े सुझाव रखे। डाॅ. विनीता सिंह ने बताया कि पार्किंग से अस्पताल तक टोटो या ई-रिक्शा सेवा शुरू करने का लक्ष्य अगले तीन माह में है। नए भवनों के निर्माण के बाद विजिटर पार्किंग की व्यवस्था में सुधार होगा। जांच में लगने वाला समय कम करने के लिए नई हाई-पावर मशीन लगाने की दिशा में काम चल रहा है। हृदय रोगियों के लिए अलग कार्डियक वेटिंग हाल बनाने की भी योजना है।

सुपर-स्पेशलिस्ट सुविधाओं के विस्तार की तैयारी वेटिंग एरिया में वेंडिंग मशीनों की संख्या छह से बढ़ाकर 15 करने तथा कैफेटेरिया निर्माण की योजना की जानकारी दी गई। दवाओं की उपलब्धता संबंधी शिकायतों की निगरानी की जा रही है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने समेत अन्य प्रमुख विभागों में सुविधाओं के विस्तार पर भी चर्चा हुई।