जमशेदपुर में बिंदल मॉल के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 लोग घायल; इलाके में हड़कंप

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सोनारी थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव स्थित बिंदल मॉल के पास शनिवार को फायरिंग की घटना से अफरा-तफरी मच गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोली लगने से तीन लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घायलों को तत्काल इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) ले जाया गया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है।