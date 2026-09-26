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जमशेदपुर में बिंदल मॉल के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 लोग घायल; इलाके में हड़कंप

By Anwesh AmbesthaEdited By: Piyush Pandey
Published: Sat, 26 Sep 2026 02:43 PM (IST)Updated: Sat, 26 Sep 2026 03:20 PM (IST)

जमशेदपुर के मरीन ड्राइव स्थित बिंदल मॉल के पास शनिवार को फायरिंग की घटना में तीन लोग घायल हो गए।

जांच में जुटी पुलिस। (जागरण)

जांच में जुटी पुलिस। (जागरण)

HighLights

  1. मरीन ड्राइव बिंदल मॉल के पास हुई फायरिंग की घटना।

  2. फायरिंग में तीन लोग घायल, टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती।

  3. सोनारी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सोनारी थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव स्थित बिंदल मॉल के पास शनिवार को फायरिंग की घटना से अफरा-तफरी मच गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोली लगने से तीन लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घायलों को तत्काल इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) ले जाया गया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है।

घायलों में डोमिनि सैमसंग, कृष्णा, रिजवान और इरशाद है। रिजवान और इरशाद गणेश सिंह पर फायरिंग और बम से जानलेवा हमला मामले में आरोपित रहा है। सैमसंग हत्या, फायरिंग समेत अन्य मामलों में आरोपी है।

फायरिंग की सूचना मिलते ही सोनारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई।

JAMSHEDPUR CRIME NEWS (2)

मॉल परिसर और आसपास के इलाके में भी पुलिस ने छानबीन की। घटना किस परिस्थिति में और किन कारणों से हुई, इसका तत्काल पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

फायरिंग में घायल हुए लोगों की पहचान और उनकी स्थिति के संबंध में भी पुलिस से जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के बाद मरीन ड्राइव और मॉल के आसपास कुछ समय के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई।

पुलिस ने घटनास्थल से संबंधित साक्ष्य जुटाने के साथ ही घटना के कारणों और फायरिंग में शामिल लोगों का पता लगाने का प्रयास शुरू कर दिया है।

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