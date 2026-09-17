जमशेदपुर के जुगसलाई में पुलिस की कार्रवाई, देसी पिस्टल और कारतूस के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जुगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्टल, 7.65 बोर के दो जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ कर पुलिस हथियार के स्रोत और इनके आपराधिक संपर्कों का पता लगाने में जुटी है।

गिरफ्तार आरोपितों में शाहनवाज उर्फ बिट्टू (22), पिता स्व. मो. शमीम, निवासी मस्तान बाबा मजार के पास, जुगसलाई और मो. शाहनवाज आलम उर्फ साहिल (21), पिता मो. बदर आलम, हबीब नगर, महतोपाड़ा रोड, जुगसलाई शामिल हैं।

इनके अलावा मो. नसीम अंसारी (20), पिता मो. नासिर अंसारी, पुरानी बस्ती रोड, हुला लाइन तथा मो. रेहान गद्दी उर्फ जिया (21), पिता चौद गद्दी, मिल्लत नगर, महतोपाड़ा रोड, जुगसलाई को भी पकड़ा गया है। पांचवें आरोपित का नाम भी पुलिस कार्रवाई की सूची में शामिल है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शाहनवाज उर्फ बिट्टू के खिलाफ जुगसलाई थाना में वर्ष 2024 में धारा 379 भादवि के तहत मामला दर्ज है। टाटानगर रेलवे थाना में आरपीयूपी एक्ट के तहत भी कांड दर्ज होने का उल्लेख है। वहीं शाहनवाज आलम उर्फ साहिल के खिलाफ जुगसलाई थाना में चोरी और वर्ष 2025 में दर्ज मामले के अलावा बिष्टुपुर थाना में वर्ष 2022 का मामला दर्ज है।