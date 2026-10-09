टाटानगर-बदामपहाड़ रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, बचेंगे 3 घंटे; जीएम के दौरे के बाद इन रूटों पर मिलेंगी नई सुविधाएं

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटानगर महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन होने के साथ वीआइपी मूवमेंट और औद्योगिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र है इसलिए यहां से गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों में टाटानगर का रिर्जेवेशन कोटा बढ़ाया जाए। सांसद बिद्युत बरण महतो ने गुरुवार शाम टाटानगर स्टेशन पहुंचे रेल महाप्रबंधक से उनके विशेष ट्रेन में जाकर मुलाकात की।

20 मिनट तक चली इस वार्ता में सांसद ने क्षेत्र की विभिन्न रेल समस्याओं और यात्री सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर जल्द पहल करने का आग्रह किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रिर्जेवेशन कोटा बढ़ाने की मांग मैंने पहले ही रेलमंत्री से कर दी है।

वहीं, चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम तरुण हुरिया ने बताया कि गोविंदपुर हाल्ट को विकसित कर स्टेशन बनाया जाएगा, इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही वैसी ट्रेनों का ठहराव फिर से शुरू किया जाएगा जो कोविड-19 के बाद से बंद है। वहीं, सांसद ने बताया कि सुबह की खड़गपुर पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव फिर से शुरू कराने की मांग रेलमंत्री से भी की गई है।

ट्रेनों की समयबद्धता पहले की अपेक्षा हुई है बेहतर दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) अनिल जैन ने कहा कि जोन से होकर चलने वाली ट्रेनों की समयबद्धता पहले से बेहतर हुई है। जैसे-जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, इसमें और सुधार होगा।

रेल महाप्रबंधक गुरुवार सुबह रांची-ओरगा होते हुए चक्रधरपुर, चक्रधरपुर से टाटानगर और टाटानगर से बदामपहाड़ सेक्शन का खिड़की निरीक्षण करते हुए शाम लगभग पौने आठ बजे अपने विशेष ट्रेन से टाटानगर स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बदामपहाड़-रायरंगपुर में नए स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है जो इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान मैंने विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई और कमियों के समाधान का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान उनका विशेष जोर यात्री सुविधाओं और संरक्षा (सेफ्टी) पर रहा। उन्होंने अधिकारियों को संरक्षा से जुड़े कार्यों में और तेजी लाने का निर्देश दिया।

सांसद की प्रमुख मांगें बारीगोड़ा-गोविंदपुर रेल ओवरब्रिज के निर्माण के लिए बिडिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द भूमिपूजन कराकर काम शुरू हो।

सांसद ने सुझाव दिया कि बदामपहाड़ की रैक को रात में टाटानगर लाकर खड़ा करने के बजाय बदामपहाड़ स्टेशन में ही रखा जाए और सुबह ट्रेन चलायी जाए। शाम में ट्रेन वापस बदामपहाड़ लौटे। इससे पोटका समेत आसपास के क्षेत्रों से आने-जाने वाले मजदूरों को काफी सुविधा मिलेगी।

सांसद ने बताया कि डीआरएम ने बागबेड़ा वायरलेस मैदान के सौंदर्यीकरण का आश्वासन दिया है। मैदान के दोनों छोर पर हाईमास्ट लाइट और पौधारोपण कराया जाएगा।

टाटानगर में वंदे भारत डिपो निर्माण पर रेलमंत्री की ओर से चरणबद्ध तरीके से सभी कार्य कराने की बात कही गई है।

बदामपहाड़-क्योंझर बाइपास रेललाइन में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। नई रेललाइन बनने पर ट्रेनें खड़गपुर गए बिना सीधे भुवनेश्वर रूट से जुड़ सकेंगी। इससे करीब तीन घंटे समय की बचत होने की उम्मीद है।

क्रिया योग एक्सप्रेस का चाकुलिया में वापसी दिशा में ठहराव : ट्रेन के आते समय चाकुलिया में ठहराव है, लेकिन जाते समय नहीं। सांसद ने बताया कि रेलमंत्री ने वापसी दिशा में भी ठहराव की अनुमति दे दी है। शुभ दिन देखकर जल्द ठहराव शुरू कराया जाएगा। सुंदरनगर-कुदादा के पास बनेगा चार प्लेटफार्म वाला नया स्टेशन पत्रकारों से बात करते हुए डीआरएम ने बताया कि बदामपहाड़ सेक्शन में सुंदरनगर-हाता-कुदादा के आसपास चार प्लेटफार्म वाला नया रेलवे स्टेशन विकसित करने की योजना है। इससे टाटानगर में रैक रखने की समस्या कम होगी और पोटका क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।