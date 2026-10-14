टाटा जू में आए 3 नन्हे मेहमान; मां बनी बाघिन सुनैना के शावकों का नाम सुझाएं, मुफ्त मिलेगा एंट्री पास

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क (टाटा जू) में बाघों के कुनबे में तीन नए सदस्यों का आगमन हुआ है। यहां 23 सितंबर की सुबह बाघिन सुनैना ने दो मादा और एक नर शावक को जन्म दिया है।

चिड़ियाघर प्रबंधन ने शुरुआती दिनों में शावकों की देखभाल और स्वास्थ्य की निगरानी के बाद बुधवार को इसकी जानकारी सार्वजनिक की। तीनों शावकों के नामकरण के लिए आम लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। इच्छुक लोग 19 अक्टूबर तक अपने सुझाव भेज सकते हैं।

चिड़ियाघर प्रबंधन के अनुसार, तीनों शावकों का लगातार स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। पहली बार मां बनी सुनैना ने अनजाने में एक मादा शावक को घायल कर दिया था। इसके बाद टाटा जू की पशु चिकित्सा टीम ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए शाविका के त्वचा पर आए घावों की सिलाई की।