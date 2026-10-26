'सिंगापुर की तरह औद्योगिक सुरक्षा पर गंभीर हों कंपनियां', जमशेदपुर में CII सेफ्टी टॉक में बोले टाटा स्टील के VP

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सिंगापुर में यदि कोई जानलेवा औद्योगिक दुर्घटना होती है तो कंपनी मालिक, ठेकेदार और मैनेजर तक को जेल भेज दिया जाता है।

भारत में भले ही अभी इस तरह की सख्ती नहीं है, लेकिन कंपनियों को सुरक्षा के प्रति गंभीर और संवेदनशील होना होगा। यह बात टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट (सेफ्टी, हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी) राजीव मंगल ने सोमवार को कही।

कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के झारखंड चैप्टर की ओर से आदित्यपुर स्थित होटल क्रूज में आयोजित दो दिवसीय सेफ्टी टॉक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि औद्योगिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें सभी कंपनियों को मिलकर काम करना होगा।

बड़ी कंपनियां नई और आधुनिक तकनीक अपना रही हैं, लेकिन उन्हें एमएसएमई और छोटी कंपनियों को भी सुरक्षा के मामले में साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटी कंपनियों के पास सीमित संसाधन और कम निवेश क्षमता होने के कारण वे सुरक्षा प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों पर पर्याप्त खर्च नहीं कर पाती हैं। ऐसे में बड़ी कंपनियों को उन्हें सहयोग देना चाहिए। एक भी जानलेवा दुर्घटना उत्पादन और उत्पादकता से जुड़े तमाम प्रयासों पर सवाल खड़ा कर देती है। टाटा स्टील में जानलेवा दुर्घटनाओं का औसत अब भी चिंता का विषय राजीव मंगल ने टाटा स्टील का उदाहरण देते हुए कहा कि कंपनी के विभिन्न लोकेशन पर लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) में पहले की तुलना में कमी आई है।

असुरक्षित कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसके बावजूद जानलेवा दुर्घटनाओं का औसत अपेक्षित रूप से कम नहीं हुआ है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कुछ डिवीजन में दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं होना भी गंभीर समस्या है। वहीं, कुछ ऐसे डिवीजन भी हैं, जहां पिछले 15 वर्षों से कोई जानलेवा दुर्घटना या लॉस्ट टाइम इंजरी (एलटीआई) दर्ज नहीं हुई है। इसके बावजूद सुरक्षा के प्रति लापरवाही नहीं बरती जा सकती, क्योंकि सेफ्टी एक सतत प्रक्रिया है।

एसओपी का पालन नहीं करना दुर्घटनाओं की बड़ी वजह राजीव मंगल ने कहा कि भारत मे एक मानवीय प्रवति है कि मुझे कुछ नहीं होगा जो दुर्घटना का कारण बनते है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुर्घटना के बाद उसकी समीक्षा होनी चाहिए।