जमशेदपुर में टाटा स्टील के 1900 कर्मचारियों को राहत, मिलेगा बकाया वेतन; PF और ग्रेच्युटी में भी जुड़ेगी राशि

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील में 2200 में से लगभग 1900 कर्मचारियों को वेतन विसंगति के मामले में राहत मिलेगी।

वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि में बदलाव के कारण जिन कर्मचारियों को संशोधित वेतन निर्धारण के समय कम लाभ मिला था, उन्हें अंतर की राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में दी जाएगी।

यह राशि उनकी पूर्व निर्धारित वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि से प्रभावी होगी। खास बात यह है कि जिन कर्मचारियों को पहले ही वेतन निर्धारण का लाभ मिल चुका है, उनसे किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी।

सोमवार को टाटा स्टील प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन नेतृत्व के बीच विसंगति समिति की बैठक हुई। इसके बाद शीर्षस्थ नेतृत्व ने यूनियन कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक कर प्रबंधन के साथ हुई चर्चा और निर्णयों की जानकारी दी गई।

यह बैठक शाम सवा छह से रात आठ बजे तक चली। मालूम हो कि टाटा स्टील में 19 माह की देरी के बाद जून माह वेतन समझौता हुआ था जिसके बाद कर्मचारियों के सामने वरीयता के कारण इंक्रीमेंट की तारीख आगे कर दिए जाने का मामला उत्पन्न हुआ था।

भविष्य निधि और ग्रेच्युटी की गणना में भी जुड़ेगी राशि वेतनवृद्धि की तिथि में बदलाव के मामले में प्रबंधन ने बताया कि यह व्यवस्था वर्ष 1970 के वेतन समझौते से चली आ रही है। वेतन में एकरूपता बनाए रखने के लिए बंचिंग के कारण कुछ कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि बदली गई थी।